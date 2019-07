Energia: Brasile, Petrobras avvia piano di vendita quote della società di distribuzione del carburante (2)

- "L'offerta base riguarderà il 25 per cento delle azioni e potrà raggiungere eventualmente un massimo di 33,75 per cento del capitale della società", ha affermato Petrobras in una nota. Secondo quanto riportato dalla compagnia, la quota di Petrobras in Br Distribuidora dovrebbe passare dall'attuale 70 per cento al 40 per cento. La partecipazione di Petrobras in BR Distribuidora equivale a circa 20 miliardi di real (4,6 miliardi di euro). L'aspettativa della società statale è di raccogliere circa 8 miliardi di real (1,8 miliardi di euro) dall'operazione. Nel mese di dicembre 2017, la società aveva già ceduto parte del controllo dell'azienda vendento il 30 per cento della società per 5 miliardi di real (1,1 miliardi di euro). (segue) (brb)