Energia: Brasile, Petrobras avvia piano di vendita quote della società di distribuzione del carburante (3)

- Anche questa operazione fa parte della politica di "ottimizzazione del portafoglio e di miglioramento della dotazione di capitale della società" che prevede la liquidazione di società e partecipazioni azionarie o la cessione di attività ritenute secondarie, per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio dai giacimenti pre-sal in acque profonde e ultra profonde. Petrobras prevede di raccogliere 21 miliardi di dollari dalla cessioni entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. Petrobras ha annunciato inoltre l'intenzione di tagliare di 8,1 miliardi i suoi costi operativi nel periodo dal 2019 al 2023, riducendo principalmente le spese dei dipendenti. (segue) (brb)