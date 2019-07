Energia: Brasile, Petrobras avvia piano di vendita quote della società di distribuzione del carburante (5)

- Lo scorso 12 giugno Petrobras ha concluso la vendita del 90 per cento delle quote della Trasportatrice associata di gas (Tag), società che gestisce la rete di gasdotti nel nord e nord-est del paese, al consorzio formato dalla francese Engie e dal sfondo canadese Cassa depositi e prestiti del Quebec (Cdpq) per 8,6 miliardi di dollari. Appena all'inizio del mese di giugno, la compagnia aveva annunciato l'avvio del processo di vendita dell'intera partecipazione in due giacimenti petroliferi terrestri nello stato di Bahia: Polo di Reconcavo e Polo di Rio Ventura. (segue) (brb)