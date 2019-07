Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada, rapporti bilaterali di altissimo livello

- I rapporti bilaterali tra Italia e Azerbaigian si basano su un partenariato strategico e su un dialogo costante e di alto livello dal punto di vista politico. Lo ha dichiarato l’ambasciatore del paese caucasico in Italia, Mammad Ahmadzada, durante il seminario “Azerbaigian partner strategico: Energia e diversificazione” organizzato dall’ambasciata e dalla Camera di commercio per discutere nuove opportunità ed incentivi nel quadro della cooperazione bilaterale tra Roma e Baku. “Le autorità dei nostri paesi sono costantemente in contatto, e i numerosi cicli di visite ufficiali e istituzionali che abbiamo organizzato negli ultimi anni hanno contribuito a consolidare ulteriormente un legame già solido”, ha detto l’ambasciatore, ricordando a sostegno delle sue affermazioni la visita del presidente Sergio Mattarella in Azerbaigian e gli ultimi due viaggi del capo di Stato azerbaigiano, Ilham Aliyev, in Italia. (segue) (Ems)