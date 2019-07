Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada, rapporti bilaterali di altissimo livello (2)

- “Un dialogo così approfondito dal punto di vista politico non può non creare opportunità importanti anche in ambito economico e commerciale”, ha aggiunto Ahmadzada, ricordando che all’Italia va oltre il 20 per cento del commercio estero azerbaigiano. “L’Italia è già da tempo il nostro partner commerciale più importante in Europa: a fronte del processo di diversificazione che stiamo portando avanti, tuttavia, dobbiamo fare il possibile per puntare ad una partnership più approfondita in settori scollegati dal comparto oil&gas”, ha spiegato l’ambasciatore, ricordando che la commissione mista tra Italia e Azerbaigian si riunirà il prossimo 18 settembre per discutere i risultati raggiunti finora e valutare nuovi orizzonti di cooperazione. In conclusione, Ahmadzada ha sottolineato l’importanza della collaborazione in ambito culturale, in forte crescita anche “grazie al lavoro della fondazione Heydar Aliyev, che lavora attivamente per far conoscere la nostra eredità culturale all’estero”. (Ems)