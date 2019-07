Alitalia: Carrara (FI), Toninelli smemorato e inattendibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia, in merito alla vicenda Alitalia, dichiara in una nota: "Toninelli dice che in pochi mesi è difficile fare miracoli ma è bene ricordare allo smemorato ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che il governo gialloverde e il suo collega pentastellato Di Maio hanno il dossier sulla scrivania da oltre un anno. Altro che pochi mesi. E la situazione - continua Carrara - sta diventando di giorno in giorno sempre più critica perché sono due anni che la compagnia aerea è commissariata. Poco fa i piloti hanno ribadito che Alitalia rischia di scomparire mentre Toninelli, ancora una volta, conferma che la soluzione è vicina. Danilo Toninelli gira a vuoto come un disco rotto". (Com)