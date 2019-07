Rifiuti Roma: Costa, massimo impegno per portare Capitale fuori da criticità

- Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul suo profilo Facebook assicura che "con la sindaca Virginia Raggi e l'assessore all'ambiente della regione Lazio Massimiliano Valeriani, in contatto con il presidente Nicola Zingaretti, stiamo lavorando con il massimo impegno per portare Roma fuori da questa situazione di criticità per quanto riguarda i rifiuti generata da molteplici fattori". Il ministro spiega: "Ieri ho incontrato la sindaca Raggi, oggi l'assessore all'ambiente della regione: con entrambi, con grande senso istituzionale, stiamo lavorando, come si suol dire, pancia a terra. Come molte volte ho detto, il ministro dell'ambiente non ha una competenza specifica sulle gestioni dei rifiuti. Ma chiaramente in questa situazione non potevo rimanere alla finestra". Costa aggiunge: "Per questo ho proposto una soluzione innanzitutto di breve periodo che è stata accolta sia dal comune di Roma che dalla Regione. Sarà emanata in queste ore una ordinanza straordinaria dalla regione che obblighi tutti gli impianti del Lazio a lavorare al massimo della loro capienza per poter accogliere i rifiuti della capitale e a rispettare i contratti già stipulati. Sembra scontato ma questo non sempre avveniva. In questo modo la municipalizzata avrà certezza dei flussi di conferimento e delle tariffe e potrà programmare e gestire la raccolta. Anche la Regione farà la sua parte. Dal canto suo, il comune è impegnato in un piano straordinario di raccolta che libererà strade e piazze dai cumuli di rifiuti, lavorando anche in orario straordinario, su più turni e di domenica. Nessuno ha la bacchetta magica, ma c'è un percorso avviato che dovrà fare in modo che tutto vada a regime in una manciata di giorni. Nello stesso tempo stiamo lavorando a soluzioni di medio e lungo termine". E conclude: "Cari cittadini romani e tutti voi che amate la Capitale, io vi assicuro che non mi volterò mai dall'altra parte ma che sarò sempre al vostro fianco e al fianco delle istituzioni affinchè ognuno possa fare del suo meglio. Per il bene comune".(Rer)