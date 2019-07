Libia: forze Haftar negano attacco a centro di detenzione, “responsabilità è di Sarraj”

- L’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar respinge ogni accusa in merito all’attacco che la scorsa notte ha colpito un centro di detenzione per migranti a Tajoura, a est di Tripoli, provocando la morte di 44 persone e il ferimento di altre 130, e punta il dito contro le milizie legate al Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. Lo si legge in un comunicato diramato oggi, 3 luglio, dall’ufficio stampa dell’Lna. “Neghiamo categoricamente quanto il governo di Skhirat (città del Marocco nella quale nel 2015 fu firmato un accordo politico tra fazioni libiche) sta cercando di far passare, ovvero che le forze aeree dell’Lna hanno preso di mira un centro di detenzione per migranti di Tajoura che le milizie della Fratellanza musulmana hanno sfruttato in ogni modo possibile nelle ostilità in corso”, afferma l’Esercito nazionale libico di Haftar. (segue) (Lit)