Libia: forze Haftar negano attacco a centro di detenzione, “responsabilità è di Sarraj” (2)

- “L’uso dei centri per migranti e degli stessi migranti come scudi umani a Tripoli – osserva ancora l’Lna nel comunicato - è stato confermato su Twitter l’8 maggio scorso dal portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Charlie Yaxley, secondo cui le milizie hanno nascosto armi e munizioni all’interno di tali centri o nelle vicinanze. Yaxley ha chiesto l’immediato sgombero dei centri di detenzione”. Secondo il comunicato, le accuse delle ultime ore costituiscono “un tentativo di coprire i crimini contro l’umanità commessi dalle forze del Gna attraverso l’uccisione a sangue freddo di agenti di sicurezza all’ospedale di Gharian”. Il riferimento è alle presunte esecuzioni di uomini delle forze di Haftar all’interno di un ospedale di Gharian, città strategica a sud-ovest di Tripoli recentemente riconquistata dalle forze del Gna. Infine, a chiusura del comunicato, l’Lna ricorda che le sue unità “si sono impegnate al rispetto delle leggi nazionali e internazionali in materia di protezione dei civili durante le operazioni di combattimento”. (Lit)