Municipio Roma X: Ghera (Fd'I), benvenuta a Maria Cristina Masi, saprà dare giusto contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio rivolge il suo benvenuto tra le fila del partito a Maria Cristina Masi. "Oggi il nostro partito - spiega Ghera in una nota - si arricchisce di una risorsa importante in un territorio difficile e complesso, ma che lei ben conosce, come è il Municipio X. Vista la negativa esperienza grillina sia in Campidoglio che a Ostia certamente ci sarà un gran lavoro da fare ma siamo certi che la Masi saprà dare il giusto contributo, operosità che si andrà ad aggiungere all'impegno profuso sul territorio dal nostro capogruppo Pietro Malara e da tutti gli attivisti di Fdi del X". E conclude: "A Maria Cristina daremo il supporto necessario per potersi esprimere al meglio e continuare a fare un'opposizione decisa all'incapace Giunta 5 Stelle che sta peggiorando la Capitale".(Com)