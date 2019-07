Lavoro: Mattia (Pd), basta incertezza su Alitalia, si faccia piano di sviluppo

- Eleonora Mattia del Pd e presidente della IX Commissione regionale Lavoro del Lazio, al termine dell'incontro al Mise con i sindacati su Alitalia, come riferisce una nota, ha dichiarato: "I lavoratori meritano rispetto e garanzie, non l'ennesima situazione di incertezza, emersa al termine dell'incontro di oggi al Mise tra il ministro Di Maio e i sindacati". "Ci sono già 800 ex lavoratori Alitalia in cassa integrazione - ha proseguito - e non possiamo tollerare ulteriori esuberi e licenziamenti. Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico deve quindi farsi garante di un piano industriale che non sia incentrato su riduzione della flotta aerea e delle tratte, bensì orientato allo sviluppo economico e alla competitività, offrendo garanzie occupazionali a chi da troppi anni vive e lavora nell'incertezza".(Com)