Algeria: atteso a ore “discorso importante” del presidente ad interim Bensalah

- Il presidente pro-tempore della Repubblica algerina, Abdelkader Bensalah, pronuncerà questa sera alle ore 21, le 22 in Italia, un “discorso molto importante” in diretta televisiva. Lo riferisce la presidenza in un comunicato. Si tratterà del quarto discorso alla nazione di Bensalah dopo l’assunzione dell’incarico, avvenuta lo scorso aprile a seguito delle dimissioni di Abdelaziz Bouteflika. Il capo dello Stato svelerà “un nuovo approccio per un dialogo inclusivo che dovrebbe portare alla creazione di una commissione elettorale indipendente”. A quest’ultima verrebbe affidato l’incarico di organizzare le prossime elezioni presidenziali, la cui data – dopo il rinvio di quelle in programma per domani, 4 luglio – non è ancora stata fissata. Nel comunicato della presidenza non vengono rivelati ulteriori dettagli sul “nuovo approccio”, ma si assicura che Bensalah “ha dato ordine al governo di soddisfare tutte le condizioni per il successo del nuovo processo”. Il discorso del presidente ad interim arriva due giorni prima della Giornata dell’indipendenza, celebrata in Algeria il 5 luglio, e due giorni dopo le dimissioni di Mouad Bouchareb da presidente dell’Assemblea popolare nazionale (Anp). Bouchareb è una delle famose “tre B” di cui i manifestanti che scendono in piazza in tutto il paese con cadenza settimanale chiedevano da tempo l’uscita di scena: le altre due sono il premier Noureddine Bedoui e lo stesso capo dello Stato pro-tempore Bensalah. (Ala)