Italia-Azerbaigian: Camera commercio, paese dalle infinite sfaccettature

- L’Azerbaigian è un paese dalle infinite sfaccettature, non solo dal punto di vista storico e culturale ma anche in termini di economia di mercato. Lo ha dichiarato l’avvocato Manuela Traldi, presidente della Camera di commercio italo-azerbaigiana, nel quadro dell’evento “Azerbaigian partner strategico: Energia e diversificazione” organizzato oggi a Roma dalla Camera di commercio e dall’ambasciata azerbaigiana in Italia per discutere nuove opportunità ed incentivi nel quadro della cooperazione bilaterale tra Roma e Baku. “I rapporti bilaterali così intensi che vantano i nostri paesi stanno consolidando ulteriormente un legame di amicizia e collaborazione che dura già da molti anni”, ha detto Traldi, sottolineando che, a dispetto della prevalenza del settore energetico e petrolifero, nel paese caucasico si stanno aprendo opportunità importanti anche per altri settori. “La composizione del Pil sta cambiando in favore delle attività scollegate dal settore petrolifero, grazie agli incentivi e alle riforme che le autorità dell’Azerbaigian stanno portando avanti”, ha detto la presidente della Camera di commercio, sottolineando anche l’importanza della posizione geografica del paese caucasico per il suo sviluppo strategico. (segue) (Ems)