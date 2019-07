Italia-Azerbaigian: Camera commercio, paese dalle infinite sfaccettature (2)

- L’avvocato Traldi è poi passata ad introdurre i prossimi passi da fare nel quadro della cooperazione tra Roma e Baku. “L’Italia è il primo partner commerciale dell’Azerbaigian in Italia, e il terzo al mondo: c’è ancora del lavoro da fare nel campo delle esportazioni ma ci stiamo lavorando”, ha proseguito la presidente, sottolineando la cooperazione bilaterale efficiente in settori come l’energetico, il petrolchimico o l’agroalimentare. “Dobbiamo fare il possibile per dare un valore aggiunto al paese, in modo che possa avanzare sul sentiero della diversificazione”, ha aggiunto, ribadendo i vantaggi che gli imprenditori stranieri possono trovare in Azerbaigian in termini di stabilità politica e finanziaria; reperibilità di risorse naturali; efficienza delle infrastrutture e costo della manodopera. (Ems)