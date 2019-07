Libia: Al-Mismari, pronti ad accogliere i migranti in pericolo a Bengasi

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar, Ahmed al-Mismari, ha chiesto che la Comunità internazionale e le organizzazioni internazionali “si adoperino per salvare i migranti tenuti nei centri a Tripoli”, sottolineando che l'Lna “è pronta ad accoglierli a Bengasi”. "Le organizzazioni internazionali e la comunità dovrebbero liberare i migranti dalla morsa delle milizie e dei gruppi di trafficanti di esseri umani alleati a Tripoli", ha detto al-Mismari in una conferenza stampa da Bengasi questa sera. "Le milizie al-Sarraj usano i migranti come scudi umani e usano i loro centri di detenzione per immagazzinare armi e munizioni, in palese violazione del diritto internazionale umanitario e delle leggi sui diritti umani", ha aggiunto al-Mismari.(Lit)