Governo: Conte, tempi maturi per nomina ministro Affari europei

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la decisione di Bruxelles con lo stop alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, intervistato al Tg1, ha parlato di "tempi maturi" per la nomina del ministro per gli Affari europei al posto di Paolo Savona: "Noi avevamo detto che dovevamo prima completare il lavoro in merito alla procedura. Adesso possiamo procedere, mi consulterò subito con i due vicepresidenti e leader delle forze di maggioranza". (Rin)