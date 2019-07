Ue: Conte, ruolo di rilievo in trattativa nomine e in più posto in board Bce

Roma, 03 lug 20:17 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le trattative a Bruxelles in merito alla questione delle nomine, intervistato al Tg1 ha detto: "L'Italia ha giocato un ruolo di rilievo perché ha fermato un patto che era stato già preconfezionato. Saltato il patto abbiamo avuto la possibilità di partecipare alle decisioni finali e di portare a casa un portafoglio di rilievo economico. Potremo così entrare nel cuore dell'economia europea e contribuire a cambiare le regole. E in più - ha aggiunto il premier - abbiamo la prospettiva di avere un posto nel board della Banca centrale europea". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata