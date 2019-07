Cina-Bulgaria: presidenti Xi e Radev firmano dichiarazione per partnership strategica

- La Bulgaria e la Cina stanno stabilendo relazioni di partenariato strategico. E’ quanto emerso durante i colloqui di oggi a Pechino tra il presidente bulgaro Rumen Radev e il suo omologo cinese Xi Jinping, come riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. Xi ha osservato, durante i colloqui, che i due paesi hanno buone relazioni. "Abbiamo segnato 70 anni di relazioni diplomatiche, ora, ancora una volta, si elevano al livello di un partenariato strategico", ha detto il capo di Stato cinese, aggiungendo che Bulgaria e Cina dovrebbero sfruttare questa opportunità nella mutevole situazione globale e sviluppare la loro partnership. "Un’azione storica è di fronte a noi", ha osservato ancora Radev in relazione all'annuncio di una dichiarazione congiunta tra la Bulgaria e la Repubblica popolare cinese per stabilire relazioni di partenariato strategico. (segue) (Bus)