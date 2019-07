Cina-Bulgaria: presidenti Xi e Radev firmano dichiarazione per partnership strategica (3)

- La dichiarazione bulgaro-cinese per stabilire relazioni di partenariato strategico mira a uno sviluppo solido e stabile delle relazioni bilaterali. Secondo il testo, i due paesi valutano positivamente i risultati positivi dell'economia e degli scambi bilaterali, con un'opinione unanime sul rafforzamento della cooperazione pratica nel commercio, investimenti, infrastrutture, piccole e medie imprese e commercio online, tra gli altri. La Bulgaria e la Cina desiderano raggiungere gli obiettivi fissati nel memorandum d'intesa interparlamentare firmato per l'attuazione congiunta dell'iniziativa Nuova via della seta. Seguendo i principi delle consultazioni estensive, del contributo congiunto e del vantaggio reciproco, i due paesi incoraggeranno la cooperazione pratica nei vari ambiti con l'obiettivo di portare alta qualità alla realizzazione dell'iniziativa. (Bus)