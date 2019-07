Brasile: Brumadinho, Vale contesta criteri usati da commissione parlamentare d'inchiesta

- La società mineraria brasiliana Vale ha criticato il contenuto della relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta del Senato (Cpi) sul disastro della diga di Corrego do Feijao nel municipio di Brumadinho (stato del Minas Gerais), la cui rottura, lo scorso 25 gennaio, provocò la morte di almeno 246 persone. Secondo l'azienda il criterio utilizzato dai senatori nell'individuazione della responsabilità dei dirigenti della società non sarebbe corretto. "La Vale è rispettosamente in disaccordo con la proposta di incriminazione di funzionari e dirigenti della società così come proposto nella relazione finale della commissione d'inchiesta parlamentare del Senato". "Il report raccomanda l'imputazione in verticale di funzionari in tutte le posizioni dirigenziali all'interno dell'azienda", si legge in una nota pubblicata sul sito dell'azienda. "La Vale ritiene essenziale che venga fatta una valutazione tecnica e scientifica da parte di esperti per valutare le cause della rottura della diga prima che vengano identificate le responsabilità", sottolinea la società che afferma quanto "La Vale e i suoi dipendenti continueranno a collaborare attivamente con tutte le autorità e gli organismi competenti per appurare le cause dell'incidente". (segue) (Brb)