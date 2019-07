Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi è "decisamente una bella giornata per l'Italia". Così il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha commentato il fatto che la Commissione europea ha deciso di non aprire la procedura per deficit eccessivo basata sul debito nei confronti dell'Italia. "L'impegno del governo a rilanciare crescita e occupazione nel segno della coesione sociale e della stabilità finanziaria, in linea cioè con le regole Ue del Patto di stabilità e crescita, è stato premiato due volte: dall'accordo con la Commissione europea e, ancora più importante, dalla reazione estremamente positiva dei mercati", ha dichiarato Tria. "La Borsa è salita dell'1,6 per cento, il rendimento dei titoli decennali del Tesoro è sceso ai minimi dal dicembre 2017, lo spread in netta discesa", ha aggiunto. "Non è stato facile trovare l'intesa con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo che, come ho più volte ripetuto nelle ultime settimane, non ha richiesto una manovra correttiva, ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo", ha spiegato. (segue) (Beb)