Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia (2)

- Secondo il ministro, a rendere possibile questo risultato "non è stato un miracolo, ma la conduzione di una prudente politica della finanza pubblica sia sul lato delle entrate, in aumento anche sotto il profilo strutturale, sia su quello delle spese, diminuite grazie a una serie di risparmi e senza ricorrere a tagli", ha proseguito. La sfida non è finita, ha sottolineato il ministro. "A questo punto dobbiamo concentrare gli sforzi per proseguire su questa strada virtuosa che ci consenta di aumentare il nostro potenziale di crescita grazie a una spinta a investimenti, produttività e competitività del nostro sistema-paese", ha concluso. Nella sua comunicazione di oggi, la Commissione ha ricordato le tappe del percorso compiuto da Roma e da Bruxelles. Il 5 giugno 2019, la Commissione ha valutato, nella sua relazione (ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che l'Italia non ha soddisfatto il criterio del debito nel 2018 e ha concluso che "una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito (Pde) era legittimata per l'Italia". (segue) (Beb)