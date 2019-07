Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia (3)

- Questa conclusione era basata sui dati definitivi per il 2018, che hanno mostrato un aumento del rapporto debito pubblico/Pil dell'Italia dal 131,4 per cento nel 2017 al 132,2 per cento nel 2018; sul fatto che il saldo strutturale dell'Italia è peggiorato dello 0,1 per cento del Pil nel 2018 e ci si aspettava un ulteriore deterioramento dello 0,2 per cento del Pil nel 2019 sulla base delle previsioni di primavera 2019 della Commissione. In questo contesto, l'Italia ha presentato una lacuna alla conformità allo sforzo richiesto nel braccio preventivo del patto di stabilità e crescita dello 0,4 per cento del Pil nel 2018 e dello 0,3 per cento del Pil nel 2019. Inoltre, le previsioni di primavera 2019 della Commissione hanno indicato un disavanzo nominale superiore al 3 per cento del Pil nel 2020, nel caso in cui l'aumento dell'Iva legiferato dal governo come clausola di salvaguardia non fosse attivato o non fosse sostituito da una misura alternativa. (segue) (Beb)