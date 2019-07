Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle conclusioni della Commissione sono state sostenute dal Comitato economico e finanziario, con il suo parere adottato l'11 giugno 2019. In quel documento, il Comitato economico e finanziario invitava l'Italia a "prendere le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità e crescita conformemente a processo Pde", ma aggiungeva anche che potevano "essere presi in considerazione dalla Commissione e dal Comitato ulteriori elementi che l'Italia poteva proporre". Il primo luglio 2019, il governo italiano ha adottato, attraverso il bilancio di metà anno per il 2019, una correzione dell'esercizio fiscale per il 2019 per un totale di 7,6 miliardi di euro, o 0,42 per cento del Pil in termini nominali, e 8,2 miliardi di euro o 0,45 per cento del Pil in termini strutturali. Quelle misure, migliorando lo stato di conformità dell'Italia, consistono principalmente in un livello delle entrate superiore alle attese e a spese pubbliche inferiori alla proiezione risultanti dall'esecuzione del bilancio 2019, con una nuova clausola di congelamento delle spese (vale 1,5 miliardi di euro o 0,08 per cento del Pil) da attivare entro il 15 settembre 2019 in caso di scarso rendimento del nuovo obiettivo fiscale. (segue) (Beb)