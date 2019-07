Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia (5)

- Complessivamente, secondo la Commissione europea, l'aggiustamento di bilancio e la nuova clausola di congelamento delle spese assicurano che le entrate più alte e le spese inferiori siano utilizzate per la riduzione del debito e del debito e non per altre misure nel resto del 2019. Una revisione della legislazione sul reddito della cittadinanza e i regimi di prepensionamento fornisce ulteriori rassicurazioni al riguardo. Con queste misure, il disavanzo nominale in Italia dovrebbe raggiungere il 2,04 per cento del Pil nel 2019 (rispetto al 2,5 per cento delle previsioni di primavera 2019 della Commissione), raggiungendo l'obiettivo di disavanzo adottato dal Parlamento nel dicembre 2018 attraverso il bilancio 2019, nonostante il significativo peggioramento delle prospettive macroeconomiche registrate da allora. Ciò corrisponderebbe a un miglioramento strutturale di circa lo 0,2 per cento del Pil (rispetto a un deterioramento dello 0,2 per cento nelle previsioni di primavera 2019 della Commissione). Come tale, l'Italia dovrebbe essere ampiamente conforme allo sforzo richiesto nell'ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita nel 2019, colmando il divario dello 0,3 per cento del Pil stimato sulla base delle le previsioni di primavera 2019 della Commissione. (segue) (Beb)