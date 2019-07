Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia (6)

- Inoltre, l'esecutivo europeo definisce lo sforzo fiscale supplementare fornito dal governo per il 2019 tale che compensa anche parzialmente il deterioramento del saldo strutturale registrato nel 2018. Per quanto riguarda il 2020, il governo italiano si è impegnato, in una lettera inviata alla Commissione in data 2 luglio 2019, a ottenere un miglioramento strutturale in linea con i requisiti del Patto, assicurando la sostituzione del rialzo dell'Iva legiferato come clausola di salvaguardia per quell'anno con misure fiscali, compresa una nuova spending review e una revisione del sistema di deduzioni e detrazioni fiscali. (segue) (Beb)