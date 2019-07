Conti pubblici: Tria, oggi decisamente bella giornata per Italia (7)

- Inoltre, il governo italiano, nella stessa lettera, si impegna ad avere un consolidamento fiscale di pari passo con le riforme strutturali volte a migliorare il potenziale di crescita dell'economia italiana, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese, proposte dalla Commissione nel contesto del semestre europeo del 5 giugno. Il governo dice che le riforme dovrebbero mirare in particolare a migliorare l'efficienza del settore pubblico e del sistema legale e la produttività. Nel complesso, la Commissione è del parere che questo pacchetto sia abbastanza da non proporre al Consiglio l'apertura di una procedura in questa fase. (segue) (Beb)