Brasile: indice prezzi alla produzione si attesta all'1,43 per cento a maggio 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione complessivo su base mensile è stato spinto verso l'alto principalmente a causa degli aumenti dei prezzi del settore alimentare (1,75 per cento), del settore della raffinazione del petrolio (3,28 per cento), del settore delle industrie estrattive (6,5 per cento) e del settore dei prodotti chimici (1,27 per cento). In sei settori analizzati, al contrario, è stata registrata una deflazione, (diminuzione dei prezzi) grazie alla quale la crescita complessiva dell'inflazione è stata contenuta. Il maggiore tasso di deflazione è stato registrato nel settore della pelletteria (-2,22 per cento). (Brb)