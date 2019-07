Migranti: Viminale, incontro Salvini-Fedriga su confine est

- Vertice al Viminale per la situazione del confine Est. Presenti, oltre al ministro dell’Interno Matteo Salvini, anche il capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione, Autonomie locali, Politiche comunitarie e corregionali Pierpaolo Roberti e il prefetto di Trieste Valerio Valenti. E' quanto rende noto lo stesso Viminale. Gli obiettivi condivisi sono: stop agli arrivi con aumento di uomini e mezzi e drastica diminuzione degli immigrati in accoglienza. Il titolare del Viminale sarà a Trieste venerdì per la firma di due intese. (Rin)