Roma: Diaco (M5s), esterrefatti da decisione Tar, nostra battaglia per tutela cavalli va avanti

- Si dice esterrefatto il presidente della commissione Ambiente capitolina Daniele Diaco perla decisione del Tar del Lazio di sospendere l’ordinanza sindacale che vieta la circolazione delle botticelle con temperature oltre i 30 gradi. Interpellato dall’Agenzia Nova Diaco spiega: “Siamo esterrefatti per la decisione presa dal Tar – ha detto Diaco - l’ordinanza mirava a garantire il benessere dei cavalli. Ma la nostra battaglia per lo spostamento delle botticelle nei parchi va avanti mentre insieme al Governo nazionale portiamo avanti il progetto per l’eliminazione totale del servizio a trazione animale”.(xcol8)