Migranti: Salvini, venerdì a Trieste, lavoriamo per ripulire città

- "Oggi ho incontrato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e venerdì sarò a Trieste. Vogliamo sigillare la frontiera, diminuire il numero degli immigrati in accoglienza e aumentare mezzi e uomini delle Forze dell’ordine. Sarà anche l’occasione per ribadire che lavoriamo seriamente per ripulire la città, visto quello che è successo in piazza Libertà con la rissa tra immigrati". E' quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini. (Rin)