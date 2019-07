Trasporto aereo: Boeing risarcirà con 100 milioni di dollari famiglie vittime disastri in Indonesia e Etiopia

- La compagnia statunitense Boeing risarcirà con 100 milioni di dollari le famiglie delle vittime dei due disastri aerei in Indonesia e in Etiopia, avvenuti rispettivamente nell’ottobre e nel marzo scorsi provocando complessivamente la morte di 346 persone. È quanto ha reso noto oggi in un comunicato la stessa compagnia, secondo cui il pagamento della somma sarà pluriennale e indipendentemente dalle cause intentate in seguito agli incidenti. “Questi fondi andranno a sostegno dell'istruzione e delle spese di soggiorno delle famiglie colpite, oltre che a programmi comunitari e allo sviluppo economico delle comunità colpite. Boeing collaborerà con le amministrazioni locali e le organizzazioni senza scopo di lucro per rispondere a queste esigenze”, si legge nella nota. Il 29 ottobre 2018 il Boeing 737 Max della compagnia indonesiana Lion Air, diretto a Pangkal Pinang, è precipitato subito dopo il decollo da Giacarta causando la morte di tutte le 189 persone a bordo. Il 10 marzo scorso un altro Boeing 737 Max, operante il volo Ethiopian Airlines 302, è precipitato sei minuti dopo il decollo dalla capitale etiope Addis Abeba mentre era diretto a Nairobi uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Essendo molto simili i due incidenti, a partire dall'11 marzo 2019 diversi paesi hanno chiuso lo spazio aereo ai Boeing 737 Max. (Res)