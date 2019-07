Commercio: Uil – Ambulanti Roma, dopo protesta in Campidoglio, ora andremo al Mise

- Alessia Salmoni della Uiltucs Lazio e Roberto Di Porto dell'associazione Ambulanti Roma si dicono “esterrefatti per come il primo cittadino della Capitale si sia rivolto alla categoria, desiderosa di un confronto con l'amministrazione al fine di ottenere decoro, legalità e sopravvivenza delle aziende del settore. Le parole - si legge in una nota - che il sindaco di Roma, Virginia Raggi ha rivolto ieri, in piazza del Campidoglio, agli operatori del commercio sulle aree pubbliche delle rotazioni, sono state: 'o collaborare o subite! Non sono tollerabili le postazioni di commercio sulle vie del commercio'. Venerdì 5 luglio manifesteremo sotto al Mise: siamo fiduciosi che il vicepremier, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, voglia accogliere le nostre istanze e salvare circa 1200 aziende in difficoltà".(Com)