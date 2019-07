Pd: Zingaretti, lavoriamo uniti per allargare e non per dividere

- "L'unico appello che faccio alla sinistra: lavoriamo uniti per allargare e non per dividere perché di questo c'è bisogno". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interpellato, durante una conferenza stampa, sulle affermazioni di Beppe Sala e Carlo Calenda in merito alla nascita di un nuovo partito accanto al Pd. "Voglio un Pd unito e forte - ha aggiunto Zingaretti - Se c'è qualche novità vicino a noi, la accogliamo bene, ma non per dividere ciò che c'è, bensì per allargare il campo".(Rer)