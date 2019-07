Mobilità: Granelli dopo commissione con tassisti, attuazione di alcune proposte già in autunno

- Il Comune di Milano ha intenzione di perfezionare entro la fine del mese la proposta per equilibrare domanda e offerta di taxi a Milano, che include il rilancio di cinquecento nuove licenze (tutte elettriche, metà attrezzate per disabili, l'altra metà con un vincolo orario), oltre a misure come il taxi sharing e la possibilità di richiedere l'attivazione di seconde guide per la stessa licenza. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, al termine della commissione consiliare convocata per sentire il parere di associazioni, cooperative e delegati sindacali dei tassisti. I rappresentanti dalla categoria contestano il motivo stesso che ha indotto il Comune a varare un piano di potenziamento del servizio di trasporto pubblico non di linea, che l'amministrazione giustifica con i dati delle richieste di taxi inevase (il 27 per cento dalle 19 alle 21 nei giorni feriali, il 31 nella stessa fascia oraria di sabato e domenica e addirittura il 42 per cento da mezzanotte alle 5 di mattino nel weekend). Secondo i tassisti, però, l'incapacità di soddisfare la domanda è da imputarsi non alla mancanza di veicoli, ma al traffico. "A Milano - ha spiegato Claudio Severgnini di TAM (Tassisti Artigiani Milanesi) - ci sono problemi di congestione: in media i taxi viaggiano a sette chilometri orari, meno di una carrozza". A causare il traffico, poi, secondo le associazioni, sono problemi contingenti, come i blocchi della metropolitana e soprattutto l'impatto sulla viabilità dei cantieri della M4: quando i lavori termineranno il traffico sarà più scorrevole, i taxi più disponibili e tra l'altro caleranno le richieste da e per l'aeroporto di Linate, che sarà collegato alla città dalla metropolitana. Per questo motivo i tassisti hanno avanzato al Comune proposte alternative, per affrontare "step by step" l'emergenza taxi, senza dover ricorrere all'ampliamento delle licenze. La prima richiesta è quella di aumentare da 12 a 16 ore i turni delle cosiddette "collaborazioni familiari", ovvero le licenze assegnate a più membri della famiglia. Secondo la categoria questo allargamento equivale all'immissione di 180 nuovi veicoli. La seconda proposta è quella di implementare il taxi sharing, con un impatto pari a 40 nuove licenze. 100 vengono eguagliate da una revisione dei turni, mentre l'istituzione di un turno libero notturno equivale a immettere in circolazione 200 nuovi taxi. (segue) (Rem)