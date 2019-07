Mobilità: Granelli dopo commissione con tassisti, attuazione di alcune proposte già in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La categoria già nella riunione di ieri si è confrontata con l'amministrazione comunale su queste proposte, alcune delle quali ricevibili, altre invece bocciate dalla Polizia Locale. Il problema è che certe misure erano già previste nel piano dell'amministrazione, quindi non bastano per annullare o limitare il rilascio delle nuove licenze, sul quale tra l'altro l'assessore Granelli non sembra intenzionato a indietreggiare. "A Milano si registra una crescita costante nella richiesta di trasporto pubblico. Come abbiamo potenziato il trasporto pubblico di linea, così vogliamo fare con la componente non di linea, perché purtroppo le code di passeggeri lungo molte stazioni di caricamento di taxi in alcune aree della città evidenziano che c'è un fabbisogno strutturale di potenziamento". La scusa dei cantieri dell'M4, poi, non convince l'assessore: "Non possiamo pensare a una Milano senza cantieri, perché questo vorrebbe dire una Milano morta", ha osservato. Disponibile invece al dialogo su alcune proposte avanzate dalla categoria: "Dobbiamo migliorare l'efficacia delle utenze che oggi sono in servizio. La liberalizzazione dei turni, ad esempio, è un intervento importante e utile, ma che deve essere occasionale, per tutelare la dignità del lavoratore e la sicurezza dell'intervento". Da Granelli è arrivata un'apertura anche per alcune richieste di modifiche della viabilità richieste dai tassisti: "Le corsie preferenziali - ha detto al termine della commissione - a noi vanno bene". L'assessore, infine, ha annunciato i tempi per la realizzazione del piano taxi: "Entro l'estate affiniamo la proposta e poi la portiamo in Regione. Già in autunno alcune proposte potrebbero venire attuate". Non il bando per le nuove licenze, però, che - ha spiegato - "prevede una procedura lunghissima". (Rem)