Ue: von der Leyen, mio intento è ascoltare e sviluppare visione per i prossimi 5 anni

- L'intento della candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è "ascoltare e sviluppare" nelle prossime due settimane la visione per l'Europa dei prossimi 5 anni. Lo ha detto la stessa von der Leyen in un breve punto stampa, in inglese e in tedesco, dopo aver incontrato il neo eletto presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli. "Sono stata travolta. Sono molto onorata di essere stata nominata dal Consiglio europeo come presidente della Commissione. Quando ieri l'ho saputo ho deciso che la mia prima tappa doveva essere qui, a Strasburgo, per incontrare il Parlamento europeo e per parlare immediatamente con gli eurodeputati. Perché questo è il cuore della democrazia europea, dove si costruisce la democrazia europea", ha detto. "Ho intenzione di ascoltare molto, quindi nelle prossime due settimane potrò sviluppare, in dialogo con il Parlamento e il Consiglio, una visione per i prossimi 5 anni per l'Europa, basati su una intensa cooperazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione", ha concluso. (Beb)