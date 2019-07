Rifiuti Roma: Costa, non è emergenza ma criticità ambientale

- “Se c'è una criticità tutti devono dare una mano". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo a "Radio Radio" sulla situazione dei rifiuti a Roma. "Ho sentito il governatore Zingaretti e Raggi e ho trovato piena disponibilità per una road map che ci permetta di non dover sempre inseguire le emergenze", ha spiegato il ministro, il quale ha ricordato che "tutti gli impianti della Regione andranno al massimo". Per quanto riguarda Ama, ha aggiunto Costa, "ho chiesto alla sindaca di far lavorare gli operatori ad esempio la domenica, e per fare più turni, ovviamente rispettando i termini economici del contratto dei lavoratori”. In ogni caso, per il ministro non è il caso di parlare di “emergenza” ma di “criticità ambientale”. “Serve una risposta proprio per non arrivare ad una emergenza", ha puntualizzato. Sull’ipotesi di commissariamento, infine, il titolare dell'Ambiente ha spiegato: “penso che una cabina di regia sia la soluzione per far parlare le istituzioni tra di loro”.(Rer)