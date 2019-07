Egitto: ministero Esteri chiede a casa d’aste londinese stop a vendita artefatti egizi

- La vendita di manufatti egizi nella casa d’aste londinese Christie’s è “contraria alle norme e ai trattati internazionali” e va “fermata al più presto”. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri del Cairo in riferimento a un’asta tenuta nella giornata di oggi. “La vendita di manufatti senza il consenso delle autorità egiziane contraddice le norme e i trattati internazionali”, si legge nel testo. Lo scorso giugno, la procura pubblica egiziana aveva inviato una lettera alle autorità giudiziarie britanniche per fermare la vendita di 32 manufatti, incluso un piccolo busto di re Tutankhamon. (Cae)