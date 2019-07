Lombardia: De Corato a seminario contro mafie, Regione promuove azioni legalità nelle scuole

- "Regione Lombardia da moltissimi anni è impegnata nello sviluppo di un sistema organico di azioni per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e promuovere la cultura della legalità". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato intervenendo, a Palazzo Pirelli, su delega del presidente della Regione Attilio Fontana, al seminario 'sui percorsi di formazione e conoscenza contro mafia e corruzione' organizzato da 'Avviso Pubblico'. "La conoscenza del fenomeno mafioso e delle dinamiche corruttive - ha aggiunto De Corato - è presupposto indispensabile per averne coscienza e per individuare le necessarie politiche di intervento". L'assessore regionale poi, nel ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all'evento ha ricordato che "nell'ambito di una ormai consolidata collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono stati creati 13 Centri di promozione della legalità (1 in ogni provincia e 2 nella provincia di Milano). Questi Centri sono reti di scuole che, sul proprio territorio, stanno realizzando da anni progetti di educazione alla legalità, con focus sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza, dell'impegno e dell'alleanza culturale". "Dal 2017, inoltre - ha proseguito De Corato - abbiamo anche attivato un monitoraggio sul fenomeno mafioso in Lombardia, i cui risultati hanno evidenziato come accanto alla criminalità organizzata autoctona si stia consolidando anche quella straniera: a farsi strada sono le gang sudamericane, i cinesi, i nigeriani, i russi del centro sud e gli albanesi, che gestiscono il narcotraffico, la tratta di esseri umani, la prostituzione e il riciclaggio di denaro sporco, associandosi con i clan calabresi e campani e siglando accordi di non belligeranza con i clan siciliani e lavorando insieme ai pugliesi". (com)