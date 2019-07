Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada, Camera commercio valorizza rapporti bilaterali

- La Camera di commercio italo-azerbaigiana è un’istituzione che negli ultimi anni ha lavorato duramente per dare un valore aggiunto ad un rapporto già molto importante in termini non solo economici e commerciali, ma anche culturali. Lo ha dichiarato l’ambasciatore del paese caucasico in Italia, Mammad Ahmadzada, durante il seminario “Azerbaigian partner strategico: Energia e diversificazione”, organizzato dall’ambasciata e dalla Camera di commercio per discutere nuove opportunità ed incentivi nel quadro della cooperazione bilaterale tra Roma e Baku. “Ha senza dubbio contribuito in maniera importante all’avvicinamento dei nostri popoli”, ha aggiunto l’ambasciatore. (Ems)