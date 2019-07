Lavoro: Electrolux, lavoratori approvano piano industriale per lo stabilimento di Susegana (Tv)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l'80% dei voti favorevoli i lavoratori approvano l'accordo sottoscritto dal coordinamento nazionale Rsu di Electrolux e dalle segreterie di Fim, Fiom e Uilm nazionali. Hanno votato 551 lavoratori e lavoratrici - dei quali 436 a favore - al termine delle assemblee nelle quali sono stati illustrati i contenuti dell'accordo”. Così in una nota congiunta le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm nazionali. “La modulazione degli orari sulle nuove linee (con 36 ore medie pagate 40 e la conservazione di 54 ore di Par) – prosegue la nota -, la possibilità di favorire concretamente il ricambio generazionale, la riconferma della pratica partecipativa nella implementazione delle nuove linee attraverso il lavoro sui ‘cantieri’, per monitorare, supportati anche da esperti, la concreta messa a regime della nuova fabbrica 4.0, sono stati i temi che hanno più caratterizzato il confronto, sui quali i lavoratori e le lavoratrici hanno dibattuto di più, ed espresso approvazione per le soluzioni trovate”. “Con il loro consenso, i lavoratori e le lavoratrici hanno concretamente investito sulla centralità dello stabilimento di Susegana anche per gli anni a venire”, recita in conclusione il comunicato. (Ren)