Russia: Cremlino, Putin ha invitato Xi, Trump, Merkel e Macron a 75mo anniversario Giornata vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha già consegnato gli inviti a partecipare alle celebrazioni per il 75mo anniversario della Giornata della vittoria in Russia al presidente cinese Xi Jinping, al capo dello Stato Usa Donald Trump, al cancelliere tedesco Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha detto il consigliere del Cremlino Juri Ushakov nel corso di un briefing con la stampa. "Il nostro presidente ha ufficialmente consegnato diversi inviti per proprio conto – in particolare, durante il summit del G20 – al presidente degli Stati Uniti, al presidente francese e al cancelliere tedesco. Naturalmente, è stato invitato anche il presidente della Repubblica popolare cinese", ha detto Ushakov ai giornalisti. Rispondendo alla domanda su un possibile invito alle celebrazioni anche per il leader nordcoreano Kim Jong-un, Ushakov ha detto che la lista degli inviti era in fase di preparazione e che presto sarà pronta. "Nei prossimi giorni invieremo inviti ufficiali a un numero molto elevato di importanti personalità", ha aggiunto. (Rum)