Usa-Corea del Nord: fonti stampa, possibile incontro Pompeo-Ri ad agosto alla riunione dei ministri del forum Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo e il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho dovrebbero partecipare all'incontro dei ministri degli Esteri al forum regionale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) che si terrà il 2 agosto a Bangkok. Gli Stati Uniti e la Corea del Nord potrebbero quindi avere conversazioni ad alto livello il mese prossimo, dopo che i leader dei due paesi hanno accettato di riprendere le negoziazioni sulla denuclearizzazione domenica a Panmunjom. L'incontro dei ministri degli Esteri al forum regionale Asean è l'unica conferenza a livello ministeriale alla quale partecipano entrambi i paesi. Pompeo e Ri hanno partecipato all'incontro anche ad agosto dell'anno scorso, proprio in seguito al primo vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord a Singapore, ma non avevano avuto conversazioni ufficiali. Sia Pompeo che Ri hanno partecipato al dialogo diretto tra Trump e Kim il 30 di giugno a Panmunjom, in seguito al quale il segretari Usa ha dichiarato che qualcuno dal ministero degli Esteri nordcoreano sarà il suo omologo all'incontro. (Git)