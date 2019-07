Libia: Laforgia (Leu), no a mediazioni o bizantinismi parlamentari

- Sulla Libia non vi possono essere "mediazioni" o "bizantinismi parlamentari". Lo ha dichiarato il senatore di Liberi e uguali e portavoce di èViva, Francesco Laforgia, in una nota su Twitter. "Oggi, sulla Libia, bisognerebbe votare contro tutti gli accordi. Ieri c'erano i lager. Oggi quei lager vengono bombardati. Su questo non ci possono essere mediazioni o bizantinismi parlamentari", ha dichiarato. Questa notte un raid aereo ha colpito il centro di detenzione per migranti di Tajoura, a est di Tripoli, con un bilancio parziale di 44 morti e 130 feriti, secondo quanto reso noto la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) attraverso un comunicato. (Rin)