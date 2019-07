Migranti: De Carlo (M5s), mozione per rafforzare frontiere e rimpatri, Lega firmi

- "Una mozione per dare seguito alla necessità di sostenere iniziative per prevenire la migrazione illegale assicurando un controllo efficace delle frontiere esterne e al contempo intensificando l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari, in osservanza soprattutto di quanto emerso nel Consiglio europeo di Bruxelles del 27 e 28 giugno 2018, e che speriamo possa essere condivisa anche dai colleghi della Lega". Lo dichiara in una nota la deputata friulana del Movimento cinque stelle Sabrina De Carlo, membro della commissione Affari esteri. "Riteniamo doveroso, in conseguenza dell'incremento dei movimenti secondari - prosegue - destinare maggiori risorse alle questure situate nei territori caratterizzati da un maggior numero di arrivi di immigrati al fine di fermare gli ingressi illegali. Nondimeno, riteniamo importante valutare un ulteriore rafforzamento delle forze dell'ordine nelle regioni dove gli arrivi di immigrati irregolari sono in aumento, anche attraverso l'adozione di iniziative in grado di garantire un corretto funzionamento dei presidi di sicurezza nonché garantire l'ordine pubblico". (segue) (Com)