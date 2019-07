Siria: duro attacco aereo russo contro base filo-turca a Idlib

- Le forze aeree russe hanno condotto la scorsa notte un durissimo attacco contro una base dei ribelli filo-turchi del Fronte di liberazione nazionale (Fln) nella parte sud del governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar” citando fonti militari locali. Il raid ha colpito in particolare un covo sotterraneo nei pressi della città di Madaya e, secondo le fonti, avrebbe provocato la morte o il ferimento di almeno 15 militanti ribelli. L’attacco sarebbe stato condotto in risposta a un tentativo d’infiltrazione degli uomini dell’Fln nella parte nord della provincia di Latakia, roccaforte governativa nella quale la Russia ha le sue più importanti installazioni militari in Siria.(Res)