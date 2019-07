Puglia: Giannini su depuratori, finalmente si chiude procedura infrazione per agglomerato Casamassima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì prossimo – ha ricordato l’assessore - è convocata una riunione con Aqp, Aip, Arpa e Arif per risolvere le ultime questioni e subito dopo, verificate tutte le condizioni, potrà essere licenziata la determina di autorizzazione all'avvio in esercizio dell'impianto di depurazione di Casamassima". "E' confermato quindi l'impegno di operare in piena conformità alle normative vigenti e nell'interesse della collettività, che merita infrastrutture efficienti, legittime e a garanzia delle norme igienico-sanitarie", ha concluso Giannini. (Ren)