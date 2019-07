Siria: Raqqa, trovata fossa comune con 200 cadaveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 200 i cadaveri in una fossa comune nella città di Raqqa, ex roccaforte dello Stato islamico nella Siria orientale. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriani per i diritti umani, organizzazione non governativa vicina all’opposizione con sede a Londra, tra i corpi vi sarebbero anche cinque cadaveri di persone giustiziate dallo Stato islamico durante il periodo di occupazione della città di Raqqa, liberata dalle Forze democratiche siriane (Fds) nell’ottobre del 2017. Infatti, un funzionario del luogo citato dall’emittente satellitare “al Arabiya”, Yasser al Khamees, ha riferito sono stati rinvenuti nella fossa anche i corpi di cinque uomini con indosso tute arancioni del tipo utilizzato dagli ostaggi dello Stato islamico. Altri corpi di ostaggi stranieri potrebbero essere scoperti mentre le operazioni di ricerca continuano, ha riferito Khamees. (Res)