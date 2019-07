Repubblica Ceca: Trasparency International prepara denuncia contro premier Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, non ha chiesto scusa per le ripetute accuse di corruzione rivolte a Transparency International (Ti), che sta quindi preparando una denuncia contro di lui. Lo rende noto all'agenzia di stampa "Ctk" David Kotora, manager dell'organizzazione responsabile per il fundraising e la comunicazione. "Abbiamo chiesto al premier le sue scuse per le dichiarazioni ingiuriose fatte contro Ti, ma il suo avvocato ha replicato che non sarebbero giunte. Stiamo mettendo a punto una denuncia che sarà depositata la prossima settimana", dichiara Kotora. Il rapporto annuale dell'organizzazione relativo al 2018 mostra che i costi affrontati da Ti sono stati 9,96 milioni di corone (poco più di 390 mila euro), mentre le risorse raccolte 10,22 milioni di corone (poco oltre 400 mila euro). (segue) (Vap)